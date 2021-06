Mesa se presenta ante la Fiscalía y se acoge a su derecho al silencio

Este jueves, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se hizo presente ante la Fiscalía tras ser convocado en calidad de testigo por los hechos del 2019, pero se acogió a su derecho al silencio.

"No me cabe la menor duda de que se usará cualquier declaración incluída la mía para manipular e inventar '‘autoincriminaciones", señaló tras su salida de la Fiscalía.

Mesa ingresó a las 8:15 a la Fiscalía mientras que afuera de estas instalaciones se apostaron seguidores y miembros del CC para expresarle su apoyo.

Tras su salida de la Fiscalía, Mesa brindó una conferencia de prensa en el que afirmó que entregó una carta en la que expresó que se acogió a su derecho al silencio por diez razones.

“Este es el documento que he entregado a los fiscales que me hicieron el interrogatorio. El interrogatorio se llevó a cabo con las preguntas pertinentes que ellos consideraron adecuadas y mis respuestas fueron que me acojo al derecho al silencio pero fundamentalmente me acojo al desconocimiento de un proceso político cuyo objetivo es manipular la verdad, crear un falso relato de la historia, blanquear un fraude electoral e inventar un golpe de Estado inexistente”, dijo.