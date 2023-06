“Mi hija y mi esposa podrían haber muerto”, padre de familia denuncia supuesta negligencia médica en Camiri

En el Hospital Municipal de Camiri, se está llevando a cabo una investigación por un presunto caso de negligencia médica que ha dejado a una madre y a su recién nacida con quemaduras de tercer grado durante el proceso de parto. El esposo de la mujer, identificado como Luis Cabrera, denunció a los médicos del hospital y exigió una explicación por las lesiones sufridas por su mujer e hija.

“Durante el parto, mi esposa y mi bebé resultaron quemadas y no sabemos por qué. Los médicos no nos dan informes, no nos dicen nada. Esto es negligencia médica. Mi hija y mi esposa podrían haber muerto. Le pido a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) que actúen y tomen cartas en el asunto”, expresó Cabrera visiblemente preocupado.