Mineros de Huanuni toman las oficinas de la COB, califican de 'traidores' y 'sumisos' a la dirigencia

La Paz, Bolivia

Durante la mañana de este martes un grupo de trabajadores mineros de Huanuni intentó ingresar a Plaza Murillo, realizaron detonaciones de dinamita en pleno centro paceño. Al no lograr su objetivo, realizaron la toma física de las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB).

Los movilizados están en contra de que la Gestora Pública maneje sus aportes de jubilación y exigen la abrogación del Decreto Supremo (DS) 4783. Calificaron de 'traidores' y 'sumisos' a la dirigencia de la COB, piden la renuncia del máximo ejecutivo, Juan Carlos Huarachi y del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe.

Minutos antes de la toma, el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, responsabilizó al Gobierno por no haber socializado sobre la Gestora Pública. Los mineros movilizados ingresaron a patadas a la sede de la COB, sacaron a las personas que estaban en el lugar y aseguraron que no se moverán, hasta que se defina la convocatoria a un gran congreso de trabajadores, para realizar elecciones, indican que Huarachi y Quispe no los representan.

Trabajadores mineros de Huanuni toman la Central Obrera Boliviana. Foto: Daniel Miranda @APGNoticiasBo

“Huanuni está presente acá porque no ha sido representado de la manera correcta por su Central Obrera Boliviana y peor aún por su Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (…). Se han tomado decisiones con el tema de las gestoras para administrar nuestros aportes. Es el dinero de los trabajadores. Hoy en día, con este tema de las gestoras públicas, se dan el lujo de pagarse más de 35 mil bolivianos. Eso estamos condenando y rechazando porque no nos han consultado a los trabajadores”, declaró a ANF, el ejecutivo minero de Huanuni, Ronald Mamani.

Una comisión liderada por el secretario ejecutivo de la empresa Huanuni, Ronald Mamani, asistió a un diálogo convocado por el Gobierno que se desarrolla desde las 11:00 de la mañana en instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Rural y Tierras, que se encuentra en la zona de Sopocachi.

