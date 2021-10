Salud cerró contrato con Instituto del Riñón por usar medicamentos sin registro sanitario

Santa Cruz, Bolivia

El Ministerio de Salud y Deportes se reifirió este martes a la situación que viven decenas depacientes que no han podido ser atendidos por el Instituto del Riñón de la ciudad de Santa Cruz, y reveló que el ente rescindió el convenio interinstitucional que tenía desde 2019 con el centro privada.

La causa para suspender el contrato bilateral fue el resultado de una inspección sorpresiva que se desarrolló a raíz de la denuncia de varios funcionarios del mismo centro, que reportaron irregularidades como la existencia de medicamentos sin registro sanitario ni control de calidad, hasta la falta de profesionales calificados.

El Ministerio de Salud alegó que las irregularidades representan un atentado contra la salud y la vida de los pacientes, además rompe toda norma internacional de protección de enfermos renales.

“El informe del Programa Nacional de Salud Renal establece que los fármacos no cumplen con normas de buenas prácticas de almacenamiento, por tanto, no existe garantía de calidad de medicamentos, la entrega de los mismos es irregular, no cuenta con profesionales multidisciplinarios como nutricionista, psicólogo, trabajador social, bioquímico/farmacéutico, entre otros, que nos muestran la precariedad de la atención a pacientes que requieren de un delicado tratamiento y que deben estar en observación constante”, dijo el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, citado en un boletín institucional.