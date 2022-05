Ministerio de Salud pide prepararse para una eventual quinta ola de Covid-19

Cargando...

La Paz - Bolivia

El ministro de Salud, Jeyson Auza, pidió a los servicios departamental de salud que se preparen ante una "eventual" quinta ola de Covid-19 en Bolivia y no descuidar las campañas de vacunación.

"Hoy no simplemente podemos decir ‘que buenos indicadores hemos logrado y bajar la guardia’, no podemos (hacer eso); nosotros debemos aprovechar este momento, que epidemiológicamente se llama de recuperación, para prepararnos para una eventual quinta ola, para prepararnos para una nueva ola, para no descuidar los indicadores de vacunación" afirmó el titular de Salud esta mañana en Sucre.

Auza participa en la reunión nacional con directores departamentales de los servicios departamentales de salud (Sedes) y epidemiólogos y responsables del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de los nueve departamentos.

El propósito del encuentro es la evaluación de las coberturas de vacunación del año 2021, el registro electrónico de vacunación y el sistema de vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación, según datos del Ministerio de Salud.

Auza reflexionó que las coberturas de vacunación fueron mermando desde hace años debido al desinterés de la población y se agudizó en el tiempo de la pandemia.