Ministra de la Presidencia afirma que el paro no logró paralizar las actividades económicas

Bolivia

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el paro indefinido fue un fracaso, porque no logró paralizar las actividades económicas del país.

La autoridad estatal indicó que la continuidad de las actividades económicas es un mensaje que el pueblo da para ratificar que la “economía no para”, porque necesita seguir con su trabajo por la reconstrucción de la producción nacional.

En ese sentido, llamó a la reflexión a los promotores de la paralización de actividades, porque en este momento no se puede actuar con tanta irresponsabilidad “con el bolsillo de las familias bolivianas”.

“Estamos recuperándonos. Necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir reconstruyendo nuestra economía”, mencionó.

La titular de la Presidencia recordó que ella advirtió hace algunos días que el paro no tendría apoyo, porque sus demandas no tienen una “adecuada sintonía” con el sentir del pueblo boliviano que trabaja para que sus familias salgan adelante y que el camino de la estabilidad y la certidumbre económica no se vea nuevamente truncado.

Los pequeños grupos que convocan al paro hablan desde la comodidad de sus hogares, con su economía arreglada, la heladera llena en sus casas, por lo que no les interesa parar una semana o un mes, agregó.

“Esa no es la realidad de la mayoría del pueblo boliviano, esa no es la realidad de usted hermana, hermano, que está justamente día a día trabajando para sacar a su familia adelante”, sostuvo.

Recordó que cada día de paro hace que miles de familias no puedan llevar el pan a su casa y que la economía nacional pierda $us 112 millones.

“Y eso tiene un impacto totalmente negativo en todos los sectores de la economía, en todos los tamaños de micro, pequeños, grandes empresarios. Absolutamente a todos nos afecta, pero especialmente le afecta a quienes viven de lo que ganan al día”, enfatizó.

La autoridad gubernamental rememoró que se tuvo ya un impacto negativo en su economía durante los 21 días de paro de 2019, puesto que el país perdió más de $us 2.000 millones.