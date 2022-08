Ministro de Gobierno le dice a hija de la expresidenta Añez que revise cifras del narcotráfico y feminicidios además de ver vínculos familiares

La Paz

El ministro de Gobierno a través de sus redes sociales, cuestionó las aseveraciones de la hija de la expresidenta Jeanine Añez, Carolina Ribera, con relación a la lucha contra el narcotráfico y los feminicidios en Bolivia, Del Castillo mostró un cuadro comparativo de fechas con relación al gobierno de Añez, donde indican que incautaron del 01 de enero al 22 de agosto del presente 13, 48 tn. y el 2020 solo 9,14 tn. Además que en tema feminicidios llevan una cifra menor.

La autoridad citó de manera textual lo siguiente:

"Hace minutos, la hija de la ex presidenta de facto, Jeanine Añez, habló de que en nuestra gestión habría "narcotráfico sin control", "feminicidios", etc., ¿por qué no revisa los siguientes datos?".