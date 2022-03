Ministro de Justicia dice que la ex presidenta Jeanine Añez seguirá siendo procesada por terrorismo y conspiración

La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) expulsó en las últimas horas de la normativa al tipo penal de sedición, sin embargo, mantiene vigente el delito de terrorismo y conspiración.

En esa línea el ministro de justicia aclaro que tras la exclusión de este delito, el proceso contra la ex presidenta Añez no se verá afectado, debido a que en el caso golpe de estado 2 es procesada por 3 delitos.

“Esta situación, esta sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no tiene ningún efecto jurídico sobre la situación procesal de la ex senadora Añez, la situación de detención preventiva no va a ser afectada porque los delitos, terrorismo, conspiración contra ella siguen vigentes y se va a mantener el proceso penal sin ningún cambio o modificación”, aclaró el ministro Lima.