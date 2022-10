Ministro de Salud dijo que no se pagará a los médicos que acaten el paro indefinido

Santa Cruz - Bolivia

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, anunció sanciones contra los médicos y trabajadores en salud que no acaten el paro indefinido, convocado desde el 22 de octubre.

La autoridad brindó estas declaraciones a su salida del segundo Congreso Científico Internacional de Telesalud, donde además comparó la participación en el cabildo con un evento social.

“Si yo soy un funcionario de un hospital y no asisto porque ese día tenía un cumpleaños, ese día no se me puede pagar tal cual hubiese ido a trabajar. Si ustedes (periodistas), por cualquier motivo, evento social, participar de un cabildo… faltan a su fuente laboral, deberán ser sancionados por no transmitir la información a la población”, declaró Auza ante los medios de comunicación.