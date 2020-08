Ministro Murillo: "No vamos a volver a las clases presenciales aunque tengamos que ir a la cárcel"

Cargando...

Durante la jornada de ayer en la noche, en entrevista con "Que no me pierda", el ministro Murillo en respuesta a la determinación de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de anular la resolución que clausura el año escolar dijo, "no vamos a volver a las clases presenciales aunque tengamos que ir a la cárcel".

Esto en el marco de cuidar a los alumnos ante un posible contagio de Covid-19, pandemia que ha infectado a 105.050 bolivianos, desde el mes de marzo cuando se registró el primer caso.

"Nosotros no vamos a volver a las clases presenciales aunque tengamos que ir a la cárcel el día de mañana, no lo vamos a hacer, porque eso significaría que nuestros niños se (podrían) contagiar, morir o llevar la enfermedad a sus casas y matar a sus abuelos, a sus padres", manifestó.

Cargando...

"Yo le pregunte a usted, ¿mandaría a sus hijos a clases presenciales? Yo prefiero que se quede ignorante mi hijo en la casa a que se vaya a contagiar, yo estoy saliendo a trabajar, yo estoy saliendo a dar todo de mí para ayudar al país, pero no voy a permitir que mi hijo vaya a contagiarse para que después traiga el virus a la casa y contagie a sus abuelos", continuo diciendo la autoridad.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, a través de un comunicado, informó que presentarán un "recurso de complementación, aclaración y enmienda", a la Sala Constitucional, presidida por el vocal Israel Campero, afirmando que la resolución emitida ayer, tiene "serias contradicciones, ambigüedades y poca claridad".



"Por este motivo y dado que esta resolución tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como dispone la Constitución y el Código Procesal Constitucional, para ser confirmada o revocada, no es definitiva ni final" la cuestionada determinación judicial, cita el documento.