"¡Mis hijas fueron violadas!": Dos hombres enamoraron y abusaron a dos menores, uno de ellos fue liberado

Cochabamba, Bolivia

Una madre denunció la violación de sus dos hijas adolescentes, de 12 y 15 años, contó que las menores fueron captadas a través de redes sociales y luego abusadas sexualmente por dos jóvenes de 20 y 22 años, todo fue descubierto cuando la progenitora les quitó los celulares.

La madre presentó la denuncia en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, aseguró que uno de los hombres fue liberado.

"La Defensoría en vez de apoyarme, me detuvieron, me encerraron durante 8 horas. Y al detenido lo soltaron, me alejaron de mis hijas, me hicieron firmar medidas de protección, estuvo lejos de mis niñas. Hace una semana recién regresaron mis hijas, ¡Sólo pido justicia!", clamó la madre.

El director de Derechos Humanos, Hugo Iriarte, indicó que hay una persona arrestada y se brindará atención a la familia. "Nosotros vamos a pedir que en la audiencia de medidas cautelares se lo mande a la cárcel por 6 meses, hasta que se llegue a un juicio", explicó. El acusado admitió haber tenido relaciones sexuales con la menor, porque supuestamente tendrían una relación sentimental.

"Estuve enamorando como una pareja (... ) Ella me ha dicho que tenía 15 años, como estaba soltero, enamoramos. No he tenido relaciones varias veces, pero sí estuve con ella una vez", declaró el acusado.

Desde la Defensoría señalaron que la madre de las dos adolescentes, víctimas de violación, tiene una denuncia por maltrato a sus hijas, aseguraron que hacen un seguimiento al caso.

"Estamos realizando un seguimiento al caso, esperando la audiencia de medidas cautelares, pidiendo la detención preventiva. No podría haber consentimiento, peor tratándose de una adolescente. Quien inició una proceso contra la madre, es la Fiscalía, esto en atención a las manifestaciones de las adolescentes, en sentido que sufrirían agresiones por parte de la señora, nosotros no iniciamos este proceso", remarcó la jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Cinthia Prado.