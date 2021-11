Misil hipersónico chino orbita la Tierra y encabeza carrera armamentista

Estados Unidos ha vuelto a fracasar en otra prueba de su planeador nuclear hipersónico, un arma atómica diseñada para llegar a su objetivo a 20 veces la velocidad del sonido. No solo es su enésimo fallo, sino, además, un estrepitoso fracaso en la respuesta al Ejército chino, que completó una prueba idéntica con éxito la semana pasada.

Aquella prueba —que ha sido negada por China— pilló por sorpresa al Pentágono y ha dejado en evidencia a todas las agencias de inteligencia occidentales que, según fuentes americanas, no sabían que el país asiático tuviera esta tecnología ya en funcionamiento. Ahora, tanto China como Rusia —con su planeador Avangard— disponen de este tipo de vehículos de reentrada imposibles de derribar. Y, aunque todavía pasará algún tiempo antes de que estas armas hipersónicas formen parte del arsenal militar de sus enemigos, la potencia americana está hoy en clara desventaja en un campo crucial en la Guerra Fría 2.0.

Un fallo más crítico que nunca

El Pentágono ha admitido el fallo garrafal en un comunicado público. El misil con el vehículo hipersónico fue lanzado desde el espaciopuerto de Kodiak, en Alaska. Segundos después de su lanzamiento, el cohete tuvo un fallo que obligó al Ejército americano a destruirlo remotamente.

En Irán, el golpe hipersónico chino y especialmente la reacción de EEUU han sido ampliamente discutidos en la prensa. El Pentágono descubrió recientemente que China ha probado con éxito un misil hipersónico en órbita, capaz de transportar ojivas nucleares y dar la vuelta al mundo. Los estadounidenses parecen haber perdido ya la batalla por la inteligencia artificial y es esto lo que podría servir de ejemplo a seguir para Irán, tituló un diario de gran circulación.

“El Departamento de Defensa de EEUU y sus expertos militares están en un estado de histeria después de descubrir que China ha lanzado con éxito un misil cinco veces más rápido que el sonido, capaz de transportar ojivas nucleares, mientras que la última prueba de misiles de EEUU falló en este mismo campo. Peor aún, el ejército estadounidense no cuenta con sistemas de defensa capaces de lidiar con este tipo de misiles, al menos por el momento”, escribe el diario antes de continuar:

Las pruebas exitosas de este tipo de misiles confirman que China está por delante de los estadounidenses en la actual carrera armamentista, lo que significa que cualquier enfrentamiento militar entre EEUU y China en el Lejano Oriente puede no ir bien para EEUU. Sobre todo porque algunos informes de inteligencia dicen que Corea del Norte, el aliado más importante de China, ha adquirido una sofisticada tecnología de misiles. Aquí hay algo que podría interesar a Irán, que después de haber confiado en los estadounidenses y europeos ha sido traicionado porque EEUU todavía se niega a sumarse al PAIC, que ha pisoteado, y a levantar las sanciones contra Irán”.

“El periódico británico Financial Times confirmó que el misil fue monitoreado por satélites occidentales y pudo hacer dos órbitas alrededor del mundo a baja altitud y posee la capacidad para enviar ojivas nucleares a EEUU. Tales misiles no pueden ser detectados ni derribados. Las fuentes dijeron al Financial Times que el planeador hipersónico fue transportado por un cohete Larga Marcha, cuyos lanzamientos generalmente se anuncian, mientras que la prueba de agosto se ha mantenido en secreto.