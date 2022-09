“Misteriosa desaparición” de un reo de Palmasola tiene movilizada a la Policía

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Carlos Miguel Cartagena López, tiene a la Policía movilizada en busca de su recaptura. El privado de libertad burló a sus custodios del penal de Palmasola y huyó sin dejar rastro ayer (lunes).

La “misteriosa desaparición” del recluso, se conoció la noche del 12 de septiembre, puesto que los efectivos policiales no detectaron rastros de la fuga durante el día. No obstante, tras llamar lista y buscar se confirmó que el reo no se encontraba en su celda .

Por ello, se activó una investigación dentro del recinto penitenciario, esto con la finalidad de identificar a las personas que ayudaron a fugarse al privado de libertad.

Cartagena López estaba detenido de manera preventiva en la cárcel de la capital cruceña desde el 25 de agosto del 2021, cuando ingresó por un proceso que se le sigue por el supuesto delito de pornografía.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra realizando operativos en su búsqueda y además afirmaron que la recaptura de Cartagena es cuestión de horas.

