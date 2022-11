Monseñor Leigue: Santa Cruz pide Censo y recibe como respuesta un cerco

Cargando...

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, durante la homilía de los domingos, manifestó que Santa Cruz solo pide al Gobierno Censo y recibe como respuesta un cerco que tiene a su favor a la Policía Boliviana.

“Santa Cruz está luchando, está pidiendo al gobierno CENSO y ¿cuál es la respuesta del Gobierno? Cerco a Santa Cruz y la policía a favor de ellos”, expresó el religioso.

Asimismo, resaltó la lucha de los cruceños por el Censo, según su criterio, no solo es contra el Gobierno, sino contra los movimientos sociales y la Policía.

“¿Qué difícil no? Cuando se habla de que el Gobierno es para todos y siempre nos remarcan eso, de parte del Gobierno. Aquí no hay bolivianos de primera ni de segunda y aquí en Santa Cruz pareciera que no es eso que dicen, pareciera que, si hay bolivianos de primera que se les da todo lo necesario, toda la custodia necesaria y otros que están a su suerte”, manifestó.

Ya son 16 días de paro cívico indefinido que se cumple este domingo en Santa Cruz por el Censo 2023. El viernes fue inaugurado las mesas técnicas donde se tiene previsto que se defina una fecha para el empadronamiento.