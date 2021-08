Morales asegura que no le preocupa su candidatura en 2025

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El expresidente Evo Morales, afirmó este domingo que no está preocupado por ser candidato presidencial en las elecciones generales del 2025. Indicó que el Movimiento al Socialismo (MAS) se encargará de debatir el tema de forma interna y se deberá respetar al ganador.

La mañana de esta jornada, el líder del MAS aclaró que la primera tarea es defender el gobierno de Luis Arce de los posibles ataques de la oposición, además que se prohibió hablar de candidaturas por el momento, pero en un encuentro nacional del instrumento político se definirán las postulaciones.

“Escuché a algunos derechosos decir por ahí que Evo ahora no va a ser candidato el 2025. Parecen mis jefes de campaña. No estoy preocupado en ser candidato, habrá elecciones internas y el que gane que se respete. Algunos desde ahora están en campaña para que no sea candidato en 2025", dijo el exmandatario en su programa dominical en Kawsachun Coca.

Las declaraciones del exmandatario surgen después de que varios juristas y del expresidente Jorge Quiroga expliquen las consecuencias del fallo de la Opinión Consultiva que desconoció el derecho humano de la reelección presidencial indefinida.

El dictamen, divulgado el viernes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), también avala la legitimidad constitucional de limitar los mandatos presidenciales en favor de la democracia representativa.

“Usted tiene derecho constitucional y convencional, presidente Luis Arce; vicepresidente David Choquehuanca; Evo Morales ya no. Dejen de instrumentalizar el Gobierno para los apetitos de una persona que ha hecho mucho daño a la democracia boliviana”, afirmó Quiroga.