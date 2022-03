Motociclista cuenta que fue la segunda vez que remolcaron su moto, aunque estaba correctamente parqueada

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El sábado por la mañana, funcionarios encargados de las grúas de tránsito prácticamente armaron la escena de una infracción para multar a una motociclista, que dejó su vehículo estacionado en el kilómetro 1 de la Av. Blanco Galindo.

La víctima es una trabajadora de limpieza que deja su moto en el mismo lugar, desde hace más de un año, por la cercanía a su lugar de trabajo.

"La gente que estaba haciendo fila en el banco vieron todo y me contaron. Me dijeron que les explicaron de quién era la moto y no les hicieron caso. Incluso los filmaron. La grúa lo puso ahí y luego se lo llevaron, se ve en el video. Yo lloré de impotencia y rabia porque esta es la segunda vez que me pasa", contó la motociclista a El Mañanero.

Así, en lugar de su moto, solo encontró el aviso de que su vehículo había sido remolcado. Entonces tuvo que dejar su trabajo y fue a Tránsito, donde le recriminaron por reclamar entre lágrimas.

"Luego me dijeron que vaya a otra oficina, ahí, me atendió un joven más amable, que me dijo que debía pagar solo de la grúa. Le dije que era injusto y le mostré los videos que tenía de cómo movieron la moto, entonces me dijo que haría una boleta para que pueda recoger directamente a la posta", agregó.

Finalmente, le devolvieron su moto, pero decidió publicar su historia en redes sociales por la rabia e impotencia que sintió en ese momento. Además, debido al perjuicio económico que le generó la primera vez que remolcaron su moto, que compró con un préstamo del banco, y que prácticamente es su herramienta de trabajo, porque le ayuda a llegar de forma rápida y económica.

Comentó que no hará la denuncia, ya que no cuenta con respaldo económico para hacerlo.

"No gano mucho, eso es dinero. Pero sí me hubiera gustado verle personalmente al joven que lo subió a la acera y decirle que uno a veces no tiene ni para comer, creen que porque uno tiene moto es millonaria, pero no es así, a uno le cuesta", reclamó entre lágrimas.

Al respecto, la Dirección Departamental de Tránsito informó que se pidieron los informes correspondientes.

"El informe refiere que primero pasa una grúa por el lugar y ven un vehículo que estaba parqueado en un lugar incorrecto, pero la moto imposibilitaba el traslado de este vehículo para el trabajo de la grúa. Lamentablemente, el personal retira la moto y la pone en la acera, retiran el vehículo, pero descuidan volver la moto en el lugar donde estaba y la abandonan. Una segunda grúa ve la moto en la acera y remolca la moto hasta dependencias de Tránsito", explicó el Cnl. Renzo Mercado, director de Tránsito.

La autoridad aseveró que se explicó esto a la dueña de la moto y que se tomaron las acciones correspondientes con el personal que ha infringido en esto. "Se han pedido las disculpas que corresponden por el error cometido. Asumimos esa responsabilidad del personal de las grúas", agregó.