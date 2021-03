MTS y Pan - Bol se alían con el MAS rumbo a la segunda vuelta para la Gobernación de La Paz

En el departamento de La Paz y rumbo a la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo gobernador del departamento, el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y el Plan de Acción Boliviano (PAN-BOL) del departamento de La Paz firmaron un alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Aclaró que previamente se intentó lograr una alianza con Jallalla sin embargo en su respuesta se observó soberbia y prepotencia.

A su turno el representación de PAN-BOL, el dirigente y excandidato a gobernador, Orlando Quispe, también criticó el actuar de Jallalla y reiteró que el apoyo al MAS es a nivel departamental.

“Pan-Bol ha tomado un lineamiento nacional, pero en lo departamental nos sumamos al proyecto de Franklin (Flores) (…). Santos Quispe no quiere escuchar, muy arrogante, muy soberbio y cuando uno no van a los debates demuestra su cobardía, que no tiene proyectos”, dijo Quispe.