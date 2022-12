La Paz, Bolivia

Un obrero municipal de la alcaldía de La Paz perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de armados de luces navideñas en la avenida Busch de la zona de Miraflores en el departamento de La Paz.

“Mi esposo trabaja en la alcaldía hace 20 años, ahora quiero que me responda con el pago de sus beneficios sociales”, manifestó la viuda. “Ya estaba por jubilarse, tenía 59 años, me decía unos 2 añitos más trabajaré y me jubilaré”, agregó.