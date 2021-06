Mujer asegura tener un romance con un extraterrestre

Cargando...

Una mujer en Londres en el Reino Unido, aseguró que sostiene un romance a distancia con un extraterrestre, revelando detalles de su supuesta relación amorosa. Abbie Bela es la mujer que dio a conocer en sus redes sociales, que el alienígena es su “alma gemela” y contó detalles de cómo se conocieron conoció.

“Estoy harta de los hombres de la Tierra. Bromeé de forma online sobre querer que un extraterrestre me secuestrara”, expresó.

Tras esto, manifestó que comenzó “a soñar todas las noches con una luz blanca. Una noche, una voz en mi sueño dijo: ‘Espera en el lugar habitual'”.

“La noche siguiente, me senté junto a mi ventana abierta. Mientras me dormía, un platillo volador apareció afuera. Hubo un rayo verde brillante que me transportó al ovni”, relató.

La mujer de 30 años apuntó que en el interior del lugar, habían cinco extraterrestres, que se parecían a los humanos, pero que eran “muy altos y delgados”.

En ese sentido, resaltó que “hubo uno que se conectó conmigo” de forma romántica. “Sentí lo mismo. Dijo que tenía que dar mi consentimiento para ir con ellos, pero no quería decir que sí en caso de que me llevaran para siempre”, agregó.

Abbie aseguró que tras 20 minutos, volvió a salvo a su hogar en Londres en el Reino Unidos.

Tras este encuentro, la mujer remarcó que está esperando que el extraterrestre regrese. “Estoy dispuesto a visitarlo a la galaxia de Andrómeda”, añadió.

Por último, sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por su supuesto romance con un alienígena, apuntó que “es controvertido para las personas que no han considerado las citas entre especies”.

“Estoy dispuesto a intentarlo, voy a ser una de las primeras en normalizarlo”, remató.