Mujer atacó a balazos a su concubino: ambos tienen antecedentes por robo agravado

Santa Cruz - Bolivia

El Ministerio Público confirmó que la mujer que atacó a balazos a su pareja en el barrio 1 de mayo del municipio de La Guardia en Santa Cruz, es exreclusa de una cárcel de Cochabamba.

La agresora continúa prófuga de la justicia y "ya se ha liberado el mandamiento de aprehensión y estamos procurando dar con el paradero de la misma", dijo la fiscal asignada al caso, Karla Barrón.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes, tras una discusión al calor de las bebidas alcohólicas, vecinos relataron que la mujer realizó alrededor de cuatro disparos y uno de estos terminó impactando con la humanidad de su concubino.

La víctima ya fue dada de alta y no decidió no asentar la denuncia ante la Policía, dijo no recordar lo que sucedió.

"Esto ocurrió en vía pública y a plena luz del día, es decir tenemos varios testigos que han visto e inclusive han captado imágenes del hecho", agregó la autoridad judicial, quien además reveló que el hombre también tiene antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de armas.