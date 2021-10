Mujer da a luz a su primer hijo a los 70 años y su esposo tiene 75

Cargando...

Una mujer ha dado de qué hablar entre los médicos de todo el mundo, esto luego de la polémica decisión de dar a luz a su primer hijo a los 70 años, convirtiéndose en una de las madres primerizas más longevas del mundo.

Aquí te contamos su historia que se ha vuelto viral en redes sociales. Jivunben Rabari y su esposo Maldhari, quien tiene 75 años, ambos de la India, presumieron a su bebé recién nacido ante los medios locales; sin embargo, la noticia rápidamente dio la vuelta al mundo por lo que pareciera un "milagro" médico por la edad de la pareja, quienes lograron concebir por fecundación in vitro (FIV).

La pareja, que vive en la aldea de Kemora, en el estado de Gujurat en la India, llevaba 45 años intentando procrear sin éxito, esto a pesar de que el sueño de la mujer siempre fue ser madre. Aunque a los 70 años Rabari se convierte en una de las madres primerizas más longevas del mundo, se cree que Erramatti Mangayamma.

Los médicos no querían que la mujer continuara con el embarazo "Cuando vinieron por primera vez a nosotros, les dijimos que no podían tener un hijo a una edad tan avanzada, pero ellos insistieron. Dijeron que muchos de sus familiares también lo hacían. Este es uno de los casos más raros que he visto en mi vida", explicó Naresh Bhanushali, el médico que los atendió.

Y es que, a pesar de todo pronóstico médico, la pareja no se dio por vencida y decidieron continuar adelante con el embarazo. Esto aunque las probabilidades de que una mujer de 70 años quede embarazada son prácticamente nulas. Sin embargo, la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) afirma que cualquier mujer de cualquier edad puede quedar embarazada con ayuda médica siempre que tenga un "útero normal".