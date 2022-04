Mujer de 20 años en terapia intensiva tras consumir pastillas abortivas; la proveedora fue aprehendida

La Paz

El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz, coronel Orlando Rojas, informó este miércoles que se registró una denuncia sobre la venta ilegal de pastillas abortivas, que dejó a una joven de 20 años en terapia intensiva.

Según la policía la familia de la víctima denunció la provisión ilegal de los medicamentos mediante redes sociales. La mujer a momento de la aprehensión no pudo justificar, la procedencia y tenencia de las pastillas abortivas.

“Esta persona prescribía vía telefónica estos medicamentos abortivos a personas necesitadas, hacía seguimiento también de estas personas. No es médico, no es enfermera, no cuenta con los conocimientos ni la experiencia para ejercer esta profesión, pero a pesar de eso prescribía estos medicamentos”, aseveró Rojas.