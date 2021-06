Mujer entrena a hombres boxeadores en el corazón agrícola egipcio

Beni Suef, Egipto

Dos veces a la semana, en un pequeño gimnasio en la ciudad egipcia de Beni Suef, Sabah Saqr, de 36 años, entrena a jóvenes y niños para boxear.

Una mujer entrenando a hombres puede no ser tan inusual en la capital, Pero en Beni Suef, que se encuentra en una zona agrícola a 100 kilómetros de El Cairo, la tradición limita los roles femeninos.

"Empecé a boxear por casualidad", dijo Saqr, quien fue vista por un entrenador que se impresionó por su fuerza. "No me gustaba porque estaba preocupada por mi cara, por que me golpearan".