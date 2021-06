Mujer es captada golpeando con correa a un adulto mayor

Cargando...

En las redes sociales ha circulado un video en el que se observa a una mujer golpeando con una correa a un adulto mayor, mientras este descansaba en el balcón de un apartamento en un edificio exclusivo del barrio Sotomayor en Bucaramanga .

Uno de los vecinos captó las imágenes y rápidamente se comunicó con la Policía para presentar la denuncia.

“Me gustaría que me ayudaran a compartir, ya que este adulto mayor viene siendo maltratado varios meses atrás. He podido evidenciar cómo lo sacan al balcón del apartamento desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., proporcionándole castigos durante todo ese tiempo”, comentó el usuario que compartió el videoclip.

Esta persona relató que intentó contactarse con el CAI para hacer la denuncia, pero no fue posible.

Luego de que el video se convirtiera en viral, las autoridades llegaron al lugar de los hechos para rescatar al hombre, quien fue llevado a un hogar de paso.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Luis Quintero dijo lo siguiente: “De inmediato la Comisaría de Familia inició una investigación donde determinará las circunstancias a que haya lugar de acuerdo con la información que se recibió”.