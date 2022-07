Mujer reportó a su concubino como desaparecido; solicitaron un crédito de $us 10.000 y él la dejó

La Paz

Una mujer reportó a su concubino como desaparecido, vivían juntos hace ocho años y tienen dos hijos. El hombre le hizo sacar un crédito de 10.000 dólares, y posteriormente desapareció.

“Yo quisiera hacerle un llamado a mi pareja, que aparezca me dejó con un montón de deuda, me hizo sacar una deuda de 10.000 dólares con ese dinero se fue”, manifestó la mujer entre lágrimas.

La pareja realizó un trámite de préstamo, el día que recogieron el dinero su concubino desapareció de su casa, sin dejar rastro alguno.

“Quisiera que él se ponga la mano en el pecho, no peleamos, él se desapareció de la noche a la mañana, no me dijo nada, ni donde se iría. El es Orlando Sullca, se llevó el dinero, quiero que pague esas deudas, que no me haga esa maldad, tengo mis hijos”, agregó.