Mujer 'se vuelve ciega' después de que un artista arruinara su trabajo mientras se tatuaba los ojos

Texas

Sarah Sabbath, de 26 años, no pudo ver ni hacer "nada" después de tatuarse los ojos, diciendo que su tatuador no había usado suficiente solución salina.

Pero no se arrepiente de haberse hecho los ojos, diciendo que siente que lo que sucedió la ayudó a convertirse en una 'mejor persona' y que todavía quiere hacerse más tatuajes faciales.

En declaraciones a Truly, dijo que el tatuador no había medido la solución correctamente porque había "demasiada tinta y poca agua".

"Cuando me terminé los ojos, el tipo no le puso suficiente solución salina. Tenía demasiada tinta en lugar de más solución de agua, así que me quedé ciego por el tatuaje de mi ojo.

"Me costaba mucho hacer cualquier cosa: no podía ver la televisión, no me gustaba estar cerca de luces brillantes y no me gustaba estar al aire libre.

Sabbath, de El Paso en Texas, terminó teniendo que buscar tratamiento médico después del trabajo fallido del tatuaje, y explicó: "Terminé yendo a un oculista y me puse varias gotas para los ojos, y han mejorado, pero todavía me molesta bastante ".

Sabbath se hizo su primer tatuaje cuando tenía solo 14 años y estaba cubierta de pies a cabeza a los 20 años.

Dijo que siempre había querido cubrirse con tinta y dijo que sus tatuajes son importantes para ella, ya que la han ayudado a convertirse en una 'persona más fuerte'.

"Me acosaron mucho porque soy muy peludo, así que tenía las cejas pobladas y las piernas peludas y mis dientes están muy torcidos", dijo Sabbath.

"No me arrepiento de haberme hecho ninguno de los tatuajes que tengo ahora porque me siento más yo mismo ahora que entonces.

"Yo describiría mi estética como arte moderno".

Mientras que Sabbath dijo que cuando la gente ve sus tatuajes, a menudo asume que ella será 'snob', 'mala', que 'no tiene ninguna educación' o carrera, o incluso que es una 'criminal'.

"Pero no me importa", dijo.

"Solo porque todos son diferentes, no puedo juzgarlos por pensar de la forma en que lo hacen. Y no todos tienen las pelotas para expresarse como yo".

Sabbath dijo que sus tatuajes se han convertido en su 'escudo' y la han ayudado a darse cuenta de que es mucho más fuerte de lo que creía.

Ella agregó: "Quiero hacerme más tatuajes porque, para mí, es solo una forma de vida.

"Es sólo una parte de mí".