Mujer teme por su vida ante amenazas de su expareja que pronto saldrá de la cárcel

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Una mujer de 35 años denunció ante las cámaras de Notivisión que su vida está en riesgo, luego que supuestamente recibió una serie de amenazas por parte de su expareja, quien actualmente está recluido en la cárcel de Palmasola por los delitos de violencia, tentativa de feminicidio y homicidio.

Indicó que el sujeto, identificado como Ernesto Valencia Tango, fue trasladado hasta el recinto penitenciario el pasado 30 de junio de 2017, y que el próximo 4 de julio de este año saldría en libertad en dos meses.

"Desde la cárcel de Palmasola me amenaza de muerte con varias internos. Cuando fuimos pareja, él me drogaba, me sacaba videos íntimos y me amenaza desde la cárcel", dijo la denunciante.

Sostuvo que de acuerdo a una pericia del capitán Cristhian Sánchez, perito del Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP), el investigador establece que el hombre es el autor de la muerte de uno de los amigos de la denunciante.

Cargando...

Pide a las autoridades judiciales realizar una nueva audiencia del sujeto, para evitar un fatal desenlace.