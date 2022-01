Mujer trabajó en la Gobernación con título falso durante 15 años

Cargando...

Oruro, Bolivia

Por 15 años, M.G.C. trabaja en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), con un certificado de provisión nacional falso, supuestamente emitido por Catec, que negó que la sindicada se haya inscrito en la casa de estudios. La investigan por los delitos de uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.

La Fiscalía pedirá la devolución de aproximadamente 100 mil dólares, ingresos que habría percibido en todo este tiempo.

Cronología

El área de Recursos Humanos del Gad-Oru, recolectó documentos de los funcionarios públicos a efecto de regularizar la situación de cada uno de los trabajadores.



Luego de haber recibido la documentación, realizaron la verificación ante las instituciones educativas, entre ellas, el documento presentado por la ahora aprehendida, quien supuestamente estaba certificada por Catec como secretaria ejecutiva y computacional.

“Hacen la verificación, mandan un CITE a la directora del instituto Catec, en el cual, el día de ayer (jueves) remite un informe, e indica habiendo revisados los documentos, que la ahora aprehendida nunca ha cursado estudios en esa institución”, informó el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), Fernando Montaño, asignado a la investigación.

El informe de Catec señala que nunca fue alumna y menos se inscribió a dicha institución.

El fiscal agregó que el jefe de recursos de humanos y el asesor legal, en oficinas de la sindicada, le solicitan que presente su documentación y cuando entrega el supuesto título, es aprehendida en flagrancia y trasladada a la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Investigación

Asimismo, el fiscal puntualizó algunas anomalías en cuanto a sus apellidos que no coinciden entre el C.I. y su ITEM en la Gobernación.

“Llamó la atención tanto del investigador asignado al caso como el investigador de laboratorio, que el certificado presentado figura con el apellido Garica y cuando ha presentado su declaración informativa, tiene el apellido García, hemos revisado el ITEM y también figura Garica, no sabemos cómo ha cobrado los sueldos hasta ahora”, se preguntó Montaño.

El fiscal sostuvo que la mujer es investigada por los delitos de uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, y que, durante la etapa preparatoria de 30 días se indagará a detalle la causa.

La aprehendida presentó un documento de discapacidad de un hijo menor de edad, que en el transcurso de las pesquisas también será analizado.

Devolución

La autoridad fiscal señaló que durante los 15 años trabajando con un título falso, ocasionó un daño económico importante al Estado y durante el proceso, pedirá la devolución de todo el dinero que obtuvo.

“Hemos ajustado preliminarmente un monto de 767.000 bolivianos en los 15 años contando los aguinaldos, estamos hablando de más de 100 mil dólares americanos que tendría que devolver la aprehendida”, indicó Montaño.

Ampliación

El representante del Ministerio Público informó que, mediante un requerimiento, solicitará a los personeros de la Gobernación, expliquen qué jefe de recursos humanos y en la gestión de qué gobernador se contrató a la aprehendida

“Siendo que en el memorándum no se puede apreciar quien ha sido el que le ha contratado. Los delitos de corrupción no prescriben, vamos a recurrir a las personas que han hecho el contrato con la señora y puedan también declarar. Este es un delito contra el Estado, son delitos que no prescriben”, indicó.