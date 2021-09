Murió el joven que quedó en coma tras ser atropellado

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Murió Alfredo Zamorano Burgos, el joven padre de un niño de 1 año, que fue arrollado en la avenida Cañoto y no fue auxiliado por el conductor. El ingresó a la clínica con muerte cerebral a raíz de los golpes y lesiones que sufrió cuando fue embestido y arrastrado por una vagoneta.

Guadalupe Aguilar, tía de la víctima, informó sobre el deceso de su sobrino, quién falleció el martes por la tarde. La desconsolada familia exige justicia puesto que hasta ahora no dan con el paradero del responsable de este fatal accidente, a eso se suma una deuda por más de 18 mil bolivianos con la clínica, mientras no la cancelen no pueden sacar el cuerpo de su ser querido.

Este hecho de tránsito que quedó registrado por las cámaras de seguridad se suscito la madrugada de lunes. Según la Dirección Tránsito se cuenta con la orden de secuestro del vehículo tipo vagoneta color plateada y con placa de control placa de control 2373-SSY.

Para cualquier información sobre el conductor o para brindar ayuda a esta familia comuníquese al 778 84 310.