Murió por covid una joven que esperó cama en el suelo de un hospital

Argentina

Lara Arreguiz, una joven estudiante de Medicina Veterinaria de 22 años originaria de Santa Fe (Argentina) y que padecía de diabetes, murió por covid-19 mientras esperaba acostaba a las afueras de un hospital, ante el colapso hospitalario en el país debido a la nueva ola de la pandemia que ha dejado cifras récord de muertes y contagios en dicho país.

Su madre, Claudia Sánchez, publicó la foto de su hija acostada en el suelo del hospital mientras esperaba a ser atendida. La foto se convirtió en viral como imagen del colapso hospitalario en el país, principalmente ante la falta de camas de cuidados intensivos.

“Ingresamos y Lara ya estaba muy descompuesta, se ahogaba. Insistí tres veces en admisión para que por favor nos hagan pasar porque se desmayaba. Nos dejaron en un pasillo, donde pasaban pacientes con o sin covid”, aseguró su madre en declaración retomada por el diario Clarín. “(Lara) Me dijo que quería acostarse y le pregunté al de seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo, pero nos dijo que no. 'Me voy a acostar en el piso', me dijo. Después nos vio una señora que nos prestó su campera (chamarra) para taparla por el frío”, detalló.