“Necesita ayuda”: Golpearon brutalmente a su hijo y lo dejaron en la carretera

Santa Cruz, Bolivia

Karina Flores, es la madre del joven de 19 años que fue hallado en medio de la carretera de Concepción en el norte del departamento de Santa Cruz; desangrado y con lesiones en todo el cuerpo.

El hecho ocurrió hace un mes atrás, y desde entonces fue internado en la clínica Cardio Salud Santa Cruz, y permanece en terapia intensiva.

La madre del joven, pide ayuda desesperadamente, pues la cuenta ya llegó a Bs. 62 mil, y no cuentan con los recursos económicos para poder cubrir los gastos médicos.

“Los médicos solo me dicen que tenga paciencia, mientras la cuenta sigue creciendo, le pido por favor al pueblo de Santa Cruz que me ayude, ya no me queda dinero ni para comer”, dice Karina Flores en medio de lágrimas.