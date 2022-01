10/01/2022 - 21:27

Nacionales

Nelson Cox afirma que fue destituido a través de un mensaje de WhatsApp

“El ministro me acaba de informar que me han destituido, se me ha notificado por WhatsApp”, manifestó el exviceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, tras su destitución debido al escándalo en la contratación de un abogado que trabajaba con Arturo Murillo.