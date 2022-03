Nelson Cox: “La Alcaldía me culpa de todo”

Cochabamba, Bolivia

El excandidato a la Alcaldía del Cercado por el Movimiento al Socialismo (MAS) y exviceministro Nelson Cox, publicó en su cuenta que el entorno del alcalde Manfred Reyes Villa le atribuye de todos los conflictos a su persona.

“Hay problemas internos, me culpan; hay conflictos con organizaciones sociales, me culpan; hay problemas con barrios, me culpan; hay movilizaciones en contra del Alcalde, me culpan. Creo que están sobrepasando los márgenes con los cuales están siendo restringidos mis derechos”, argumentó Cox.