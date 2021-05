Niña deja preocupante mensaje pidiendo ayuda

México​

Astrid Martínez Ayala, una comerciante de la ciudad de Nueva Rosita, México , encontró una caja de cervezas con un preocupante mensaje, al parecer, dejado por una niña que denuncia el maltrato de sus padres.

"Mi papá, Juan, me regaña, mi mamá, Isabel, me pega, se enoja, además me quiero morir. Soy Camila", fueron las palabras de la pequeña.