Niña muere torturada por la madre y su pareja

Una niña de seis años que fue torturada durante días por su madre y madrastra murió, luego de presentar "deterioro de funciones vitales", tuvo un paro cardíaco y no resistió.

La victima de nombre Ketelen Vitória Oliveira da Rocha ingresó en Neovida, un hospital privado de la ciudad de Resende, cuando ya se encontraba en un estado muy grave, manteniendo un coma reflexivo (ausencia de reflejos) y deterioro de funciones vitales. Los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron revertir la situación.

La madre de la niña, Gilmara Oliveira de Farias, de 27 años, y su compañera, Brena Luane Barbosa, de 25, fueron capturadas en el acto por torturas luego de que el equipo médico sospechara la versión contada, con base en las lesiones que tenía la niña. Las agresoras fueron trasladadas a una prisión en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro.

Según la Policía Civil, los ataques comenzaron el viernes 16 de abril y continuaron hasta la mañana del lunes 19.

También de acuerdo con la policía, durante este período la niña no fue alimentada adecuadamente, recibió puñetazos, empujones, pisadas, patadas y sufrió heridas provocadas por un cable de televisión, que fue utilizado como látigo. La cuerda fue incautada como instrumento delictivo.

Además de pasar por todo esto, fue arrojada desde una altura de siete metros a un matorral.

Según la policía, la madre y su acompañante confesaron el crimen, que habría sido motivado por celos con la niña, lo que empeoró la relación, hasta llegar a las agresiones. Aseveraron que la madre dijo que en octubre del año pasado, su pareja comenzó a sentir celos de su hija y comenzó a maltratarlas a ambas.

La abuela de la niña presenció las agresiones ocurridas durante el fin de semana, pero no hizo nada. Afirma que su hija la amenazó si intentaba hacer algo para ayudarla. La mujer de 50 años fue multada por no responder y responde libremente.

“Mi hija ya había bebido mucho alcohol y le dijo a su pareja así: 'si no le pegas, yo le pego'. Cuando me levanté para decir "no", mi hija dijo "no te involucres", se llevó a la niña fuera de la casa y la arrojó al hoyo, de unos siete metros.

Su madre trató de abrazarla y ambos se cayeron. Después golpeó, golpeó y golpeó a la niña, luego la metió a la casa , relató la suegra.

“Luego mi hija dijo que me iba a dejar llevar a la niña al hospital, pero no quería que le dijera la verdad al médico. La madre del niño siguió mintiendo a la policía, diciendo que una balsa cayó sobre su cabeza”, agregó.