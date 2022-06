Niña violada peregrina por justicia hace un año, tuvo que escapar por amenazas del agresor y su esposa

Cochabamba, Bolivia

Una desconsolada madre de familia denunció que su hija fue violada hace más de un año en Santa Cruz. Desde entonces no ha recibido ayuda de las autoridades, pese a que fue a hacer la denuncia a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de ese departamento, donde la habían indicado que debía ir a otras dependencias por el tema de jurisdicción.

Fue cuando le bañaba, que la madre descubrió que algo había pasado con su hija.

"Ella entró a la ducha sin ropita, le pedí que se diera la vuelta y vi que su colita estaba sucia. Le pedí que me dijera qué le había pasado, si se había asustado o qué le habían hecho. Ella no dijo nada. Le pasé jabón para que se lave y después vi que su colita ya no estaba normal, ella estaba lastimada, me di cuenta" , reveló la madre entre lágrimas.

Sin embargo, para que la niña cuente la verdad, decidió amenazarle.

"Le dije que le iba a colgar con la manguera si no decía qué le han hecho. Me dijo que su tío le hizo doler, no sabía qué hacer, ni cómo reaccionar en ese momento. Después me contó cómo le ha hecho. Al día siguiente fui al hospital, no me atendieron. Me mandaron a la FELCV directamente, fui con mi hija y me dijeron que vuelva otro día. Regresé y me mandaron a otra unidad y a la Defensoría. No me atendieron bien, no se movieron ese rato", denunció.