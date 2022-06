Niño finge secuestro para evitar ser castigado por reprobar un examen

La Paz

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Juan José Donaire afirmó este martes que, a través de exámenes psicológicos, y entrevistas con el menor, se reveló que el mismo fingió que fue dopado, secuestrado y abandonado, por temor a sus padres.

El informe médico reveló que el niño fingió su secuestro, después de que se olvidó la fecha del examen, tras no estudiar no asistió a dar la prueba y reprobó.

“Yo me equivoque mami me dijo, dice que el profesor les va avisar, mi mamá me va reñir el examen tenía que presentar”, habría manifestado el menor, según relató la abuela del menor.