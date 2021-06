Niño sobrevive sólo a los innumerables peligros de un bosque

Cargando...

Rusia

Kiril, un niño de 9 años, salió de campamento con su padre a la región rusa de Sverdlovsk, con la finalidad de pasar un fin de semana divertido en las montañas y convivir con la naturaleza. Lo que nunca se imaginó Kiril, fue que su relación con la naturaleza se prolongaría durante dos días, luego de que decidiera bajar solo de las montañas, perdiéndose en el denso bosque.

Una vez fue confirmada la desaparición del pequeño, voluntarios, rescatistas, unidades caninas y oficiales de la policía, sumaron esfuerzos en la operación del rescate de Kiril, temiendo que a su corta edad estuviera enfrentando ataques de pánico o encuentros fortuitos con animales salvajes. Pero Kiril sorprendió a todos por su tranquilidad e inteligencia, puesto que después de dos días de estar desaparecido en los bosques de los Urales en Rusia, fue rescatado intacto y muy sosegado. La única preocupación del pequeño eran sus padres, ya que temía se molestaran porque no cuidó sus zapatos, los que de tanto caminar se habían roto.

las técnicas de supervivencia de Kiril dejaron maravillado al mundo entero, ya que en sus propias palabras relató lo ocurrido:

"Yo gritaba llamando a mi papá, pensando que no me esperaría. Mientras estaba perdido vi osos y para no llamar su atención me acosté debajo de un árbol y permanecí allí inmóvil, como si estuviera muerto. Y para que no me piquen los mosquitos evité tomar agua para no sudar y así los mosquitos no se acercaran a mi"

Kiril se había perdido en un lugar donde abundan los depredadores, pero se las ingenió para salir ileso.

"Me escondí de los animales y en todo momento me mantuve sereno y quieto para evitar ser una presa fácil"

Kiril al fin fue encontrado a 5 kilómetros del lugar donde fue visto por primera vez, fue evacuado en un helicóptero y llevado donde estaba su padre esperándolo. En un principio el progenitor del menor fue sometido a la prueba del polígrafo para descartar que se haya tratado de un acto criminal por parte de él hacia su hijo.

Se trata de una historia con final feliz, donde un pequeño de 9 años regresa a casa con su padre, a reencontrase con el resto de su familia que lo esperaban con ansias. Sin duda alguna se trata de una aventura que Kiril jamás olvidará y que contará a sus hijos y nietos en el futuro.