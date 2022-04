Niños de 4 y 9 años manipulaban una escopeta de aire comprimido y uno de ellos recibió un disparo

Cochabamba, Bolivia

Un niño de 4 años resultó herido al recibir un disparo en el hombro cuando manipulaba una escopeta de aire comprimido. El caso se registró en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

El autor del disparo habría sido un menor de 9 años, hermano de la víctima, quien también estaba manipulando el arma. El niño no presenta lesiones de gravedad y la familia no presentará ninguna denuncia.

"Aparentemente estaba jugando con otro menor de edad, de 9 años, y fue en ese juego que el menor de 9 años habría ocasionado el disparo. Tiene una herida a la altura del hombro que no reviste gravedad, por tanto, los padres nos han indicado que no quieren formalizar la denuncia. No obstante, la Policía, de oficio, va a averiguar y determinar qué es lo que corresponde", aseveró el director de la FELCC.