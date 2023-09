Warnes, Santa Cruz

Dos valientes niños de 8 y 12 años demostraron una increíble determinación al enfrentarse a delincuentes que asaltaban a su madre en el barrio Integración del norte del municipio de Warnes, en Santa Cruz.

La víctima, aún conmocionada por el incidente, relató lo ocurrido: "Me pusieron algo debajo de mi costilla y me dijeron que les entregara mi cartera. Luché para que no me la quitaran porque tenía dinero por la venta de productos (...) Al ver que no podían quitármela, el delincuente se subió a la moto y comenzó a arrastrarme".