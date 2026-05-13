“No damos pipocas”: Policía defiende distinción a efectivos que frustraron atraco en Cochabamba

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, aseguró que la intervención que evitó un atraco armado contra una librecambista fue resultado de un operativo planificado dentro del “Plan 360 Grados” y defendió el reconocimiento otorgado a los tres efectivos involucrados.

Explicó que los policías se encontraban estratégicamente ubicados cerca del lugar donde ocurrió el hecho, lo que permitió una reacción inmediata.

“Lo que pasó no fue casualidad. Había tres policías en la torre de control para actuar y eso estaba a pocos metros del lugar donde se pretendía cometer este ilícito”, afirmó.

Según Basto, la rápida intervención evitó que la víctima perdiera la vida durante el asalto. “El delincuente estaba por quitarle la vida a la librecambista porque ella se aferraba a su cartera y a su dinero. No tuvimos ningún deceso”, sostuvo.

Los tres efectivos intervinieron pese a no portar armas de fuego en ese momento y lograron ahuyentar a los delincuentes armados, frustrando el robo.

Reconocimiento y críticas en redes

El caso generó repercusión luego de que en redes sociales circulara un video donde se observa la entrega de entradas al cine y vales de consumo a los policías, situación que provocó críticas y cuestionamientos.

Ante ello, Basto aclaró que esos obsequios fueron entregados por empresas privadas y no forman parte del reconocimiento institucional. “La Policía no da pipocas ni entradas. Nosotros hemos hecho convenio con 20 empresas que apoyan el trabajo de la Policía”, indicó.

El comandante precisó que el reconocimiento oficial será realizado este miércoles en La Paz por el Comando General de la Policía. “Los tres policías van a ser reconocidos en La Paz con medalla de oro y al valor”, señaló.

“Estamos mostrando resultados”

Basto afirmó que el Comando Departamental mantiene una política de reconocimiento semanal a efectivos destacados y aseguró que la institución viene mostrando resultados operativos.

“Todos los lunes entregamos reconocimientos a los efectivos más destacados”, manifestó. Entre los operativos recientes mencionó la desarticulación de una banda de ciudadanos colombianos y el rescate de 45 motocicletas robadas.

Asimismo, informó que continúan los operativos contra extranjeros y el relanzamiento del Plan de Acción Conjunta (PAC) en municipios como Quillacollo para reforzar la seguridad ciudadana.

Recordó que la línea 103 está habilitada para que la población denuncie irregularidades policiales o destaque el trabajo de efectivos que cumplan acciones relevantes.



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