"No era un arma, es un juguete": defensa de presunto 'autoladrón' asegura su inocencia

Cochabamba, Bolivia

La abogada de uno de los aprehendidos acusados de ser "autoladrones", tras ser captados en cámaras de vigilancia en un intento de atraco a mano armada a una persona, con la intención de robarle el celular, asegura su inocencia.

La defensa asevera que el hombre no es el autor de ese delito y que solo fue detenido porque su auto se parece al que fue filmado. En ese sentido, dice que nunca participó de este tipo de hechos y que se trata de una persona de negocios.

La abogada remarcó que el caso aún se encuentra en etapa investigativa y que no se puede acusar directamente, aludiendo a las declaraciones del abogado de la acusada, Erika S., una excandidata a Miss Cochabamba y pareja de Mendez, quien también rechazó las acusaciones contra la joven asegurando que los responsables de los atracos fueron Cristian y su amigo.

Explicó que durante este miércoles, cuando supuestamente se cometieron los atracos, la pareja estuvo junta todo el día paseando por tiendas.

Del mismo modo, negó que llevaran un arma y celulares robados. La policía la denominó arma artesanal.

"No hay ningún arma, eso es una gran mentira. Sí hay un juguete, pero no es un arma de fuego, ni de fogueo. En ningún momento ellos han hecho uso de este arma. De hecho, en la requisa al vehículo lo único que se encontró son lentes para ver, ropa de la señorita. Asimismo, no hubo desfile identificativo donde las víctimas estén señalando directamente a los supuestos ahora implicados en este hecho", agregó.