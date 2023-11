“No otorgamos asentamientos en El Choré”: Director del INRA, niega titulación de tierras en la Reserva Forestal

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En medio de un escándalo por la presunta titulación ilegal de tierras en la Reserva Forestal El Choré, ubicada al norte de las provincias Sara e Ichilo del departamento de Santa Cruz, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, salió a desmentir categóricamente las acusaciones.

En una entrevista con el programa “El Mañanero”, Núñez expresó su preocupación por la politización y polarización de este tema, destacando que se está utilizando información imprecisa, cuestionando el año en que se llevaron a cabo las supuestas titulaciones de tierras . Además, resaltó que políticos y personas irresponsables están opinando sobre el asunto, insinuando que el gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, o su propia gestión, hayan otorgado asentamientos dentro de áreas protegidas como El Choré, lo cual, según él, es incorrecto.

Núñez también señaló que el INRA emitió un comunicado días atrás, enfatizando que no se han otorgado títulos de propiedad en la Reserva Forestal El Choré, puesto que la ley no lo permite. Añadió que durante la gestión del presidente Arce, no se han concedido asentamientos en dicha área protegida.

“En la gestión de nuestro gobierno a la cabeza del presidente Lucho Arce no hemos otorgado asentamientos dentro de El Choré o aéreas protegida”, indicó.

“Es importante mencionar que El Choré fue creado mediante el Decreto Ley 7779 del 3 de agosto de 1996. Posteriormente, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se amplió la Reserva Forestal de El Choré mediante el Decreto Supremo 22899 con fecha del 19 de septiembre. de 2021. En la gestión de Hugo Banzer Suárez, mediante el Decreto 25839 del 7 de junio de 2000, se desafectó una parte de la reserva de El Choré, que comprendía 111 mil hectáreas. Estamos hablando de hace 23 años. Al desafectar esa parte, el INRA, en su momento como autoridad, tuvo que regularizar derechos, ya que en esa área indicaban muchas comunidades que se habían creado la reserva y no se habían tenido en cuenta los asentamientos. Seguramente (el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque) se refiere a eso”, señaló Núñez.

Asimismo, dijo: “El proceso de saneamiento prácticamente concluyó en el año 2011 en esa área. Cuando llegamos al gobierno, ya toda el área de El Choré tenía un 99% de saneamiento. Reitero que en esa área que se desafectó en el año 2000 en gobiernos neoliberales se ha regularizado y otorgado derechos, pero la noticia de que el gobierno actual estaba otorgando derechos es malintencionada y tendenciosa. Ya hemos aclarado, incluso con una certificación de nuestra directora nacional de Distribución de Tierras, que no hemos otorgado asentamientos en El Choré”.

Cargando...

Recordemos que, el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, destapó un caso preocupante que involucra la supuesta asignación irregular de más de 40 mil hectáreas de esta reserva forestal a privados agrarios por parte del INRA. Según la denuncia de Colque, el instituto otorgó parcelas de hasta 50 hectáreas por cada persona, desafiando la protección de estas tierras.

El director del INRA también indicó que “si tienen denuncias e indican que hay narcotráfico u otros ilícitos, y ante el conocimiento de algún ilícito, todos estamos obligados a denunciar ante las autoridades competentes. En este caso, sería la Fiscalía. Pero que no lancen acusaciones falsas con información imprecisa y acusando a las autoridades del actual gobierno de que supuestamente estaríamos otorgando derechos para el asentamiento en El Choré”.