"No pudo esquivar una piedra": camión de alto tonelaje se embarrancó en la carretera a occidente

Cochabamba, Bolivia

Como una mala tonada "una piedra en el camino", se registró este miércoles en la madrugada un accidente de tránsito en la carretera al occidente a la altura de Parotani, kilómetro 39, dejando el saldo de cuatro personas heridas, que fueron llevadas hasta los centros de salud más cercanos.

Todo parece indicar que el camión de alto tonelaje no pudo esquivar la piedra de gran tamaño que se encontraba en la carretera, causando el embarrancamiento, cayendo el motorizado unos metros, pero en el trayecto se enredó con cables de alumbrado público, derribando un poste que estaba en la zona.

"Había una piedra en la mitad de la carretera, había una flota por delante y la esquivó, yo también hice los mismo, normal me di la vuelta y ya estaba en la tranca, cuando de repente me llamó para decir que tuvo un accidente y yo me imaginé que fue por la piedra. El conductor es mi conocido", relató el amigo del chofer que protagonizó un embarrancamiento.