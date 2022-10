"No puede ser que le hagan eso a mi hijo": desgarrador testimonio de la madre de Abdiel, asesinado en el Urubó

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La mamá de Abdiel El Hage Rodríguez habló en el programa Que No Me Pierda y reveló que se enteró de la muerte de su hijo mediante los medios de comunicación.

"El trabajaba como taxista y además estudiaba administración de empresa. No me explico por qué le pasó esto a mi hijo. Él no andaba en malos pasos, él no era maleante”, dijo la madre de familia.

Indicó que la última vez que vio a su hijo fue el pasado sábado cuando fue a visitarla a su domicilio, donde incluso se puso a jugar con sus sobrinas. “No puede ser que me le hagan eso, porque no se llevaron la movilidad y me lo dejaron a él”, lamentó.

La fiscal asignada al caso reveló que el celular y la billetera de la víctima no fueron encontrados en el motorizado de la víctima; además de que se está solicitando las imágenes de otras cámaras de seguridad con el propósito de identificar a los asesinos.

“Yo lo único que le pido a la Policía es que no deje de investigar, son muchas muertes las que vienen ocurriendo y esta vez le toco a mi hijo. Por favor hagan justicia”, clamó la mujer.

