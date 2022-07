“No quiero ser responsable de ninguna vida”, dueño de vivienda donde hubo nuevo deslizamiento, destruye su casa

Cargando...

La Paz, Bolivia

Un grupo de trabajadores contratados por Jorge Méndez inició la demolición controlada de la vivienda que no fue estrenada y quedó en la corona del talud tras la caída de un muro y material el sábado. Primero quitaron tejas, luego las maderas, puertas y otros insumos de construcción. Se estima que este miércoles concluirá la demolición.

"He contratado a mis trabajadores para que deshagan mi casa porque no quiero ser responsable de ninguna vida", dijo este martes Jorge Méndez Ugarte, propietario de una vivienda en la parte superior de la Av. Del Libertador, cuya construcción ilegal causó el sábado caída de material. El alcalde Iván Arias felicitó a Méndez porque ha "sido paz de dar un paso atrás y está demoliendo su casa, sabiendo lo que le ha costado".

“Con el accidente que ha habido mi casa ha quedado al borde, yo no quiero ser responsable de ningún accidente, no quiero causar daño a nadie y mientras la Alcaldía peine el cerro, para que no haya mayores peligros, mayores riesgos, yo he contratado a mis trabajadores para que deshagan mi casa porque no quiero ser responsable de ninguna vida”, dijo Méndez.

También afirmó que con la caída del muro y de material sobre la Av. Libertador, el sábado, su vivienda de dos plantas y sin estrenar quedó al borde del cerro. “Daba seguridad, todo eso se ha llevado el accidente y mi casa ha quedado al borde por eso lo estoy deshaciendo”, aseveró.

El alcalde de La Paz felicitó la noche de este martes a Méndez por admitir que construyó sin autorización municipal y por eso inició la demolición. "Deberíamos felicitar al señor y sabiendo que cometió un error es capaz de dar un paso atrás y está demoliendo su casa, sabiendo lo que le ha costado, una inversión".

Arias calificó de positiva la acción iniciada por Méndez. “De los pocos ciudadanos que encontramos que dijo ‘cometí un error’; ya puede imaginarse que le cuesta el haber construido y empezar la demolición, son acciones malas que se compensan y se pagan con acciones tan positivas”, aseveró el alcalde de La Paz.