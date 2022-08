“No sabía ni donde estaba”, dijo Gary Gallardo hombre desaparecido en Bolivia y que apareció en Colombia

Hombre reportado como desaparecido, Gary Gallardo de profesión enfermero, retronó a pie a Bolivia después de haber perdido la memoria.

“Te digo sinceramente ni sabía en qué fecha andaba, antes de eso no sabía ni a donde iba. La verdad es que dije voy a llegar a mi casa, me vine a pie, pedí ayuda para llegar a mi domicilio”, manifestó Gallardo.

El hombre fue reportado como desaparecido el pasado 25 de enero de 2022, su familia lo buscaba desesperadamente, hasta que el 22 de marzo envió un mensaje al Messenger de su esposa, desde el perfil de un amigo de nacionalidad venezolana, asegurando que se encontraba en Cali – Colombia.

Según refiere él perdió la memoria, desapareció de su casa sin llevarse nada de sus pertenencias, cuando llegó a Colombia y después de recordar alguna información sobre su vida, decidió retornar al país. Él no contaba con recursos económicos por lo que tuvo que vivir junto a migrantes.

“No sabía donde, ni en qué fecha estaba, ni que día era, no tenía dinero, no tenía celular, no tenía nada. Lo que recuerdo es que supe que llegué e la ciudad de Cali en Colombia, esa es la parte que recuerdo”, aseveró Gallardo.