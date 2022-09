“No voy a escuchar voces amenazantes”, dice alcalde Arias tras anuncio de bloqueos y cercos para el lunes

La Paz

El alcalde Iván Arias afirmó en las últimas horas que “no voy a escuchar voces amenazantes”, en referencia al dirigente de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, Edson Valdez, quien amenazó con paralizar el transporte, bloquear y cercar a La Paz el lunes, y anunció que “tenemos que ponerle coto a la invasión de rutas” con el reordenamiento vehicular.

“No voy a escuchar voces amenazantes que lo que quieren es confrontación, odio y violencia. Las amenazas no me asustan y tenemos que ponerle coto a la invasión de rutas, de áreas de trabajo y al no respeto de las rutas porque el que pierde es el ciudadano y el transportista”, afirmó el burgomaestre a los periodistas.