"Olvidé asegurar la puerta y tres personas me atacaron", transportista agredido por ayoreos

Santa Cruz, Bolivia

Este sábado se conoció el caso de un conductor de transporte pesado que fue atacado a machetazos por un un grupo de ayoreos en el municipio de Puerto Suárez.

La víctima fue identificado como Mario Villarroel y él relató como ocurrió esta agresión que lo dejó con una fractura en el pie derecho.

El hombre dijo que se estacionó a un lado de la carretera a Puerto Suárez para descansar, ya que estaba volviendo de realizar una entrega en el Mutún. "Me olvidé asegurar la puerta (del camión) y como no les quise dar mis cosas me botaron de la cabina y empezaron a pegarme con el machete", relató.

Serían dos hombres y una mujer quienes sustrajeron las pertenencias del conductor, para después darse a la fuga en una motocicleta.

eran dos hombres y una mujer que llegaron en moto