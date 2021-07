Oposición y oficialismo debaten sobre pericia de universidad que concluye que no hubo fraude electoral

Cargando...

En una entrevista realizada por el programa Que No Me Pierda Adolfo Mendoza representante del Parlamento Supraestatal, afirmó este viernes que el informe presentado por la Universidad de Salamanca de España es absolutamente coherente, por su parte la senadora por Comunidad Ciudadana C.C. Andrea Barrientos responde que el informe esta parcializado y que no cuenta con credibilidad.

Mendoza afirmo que no se trata de hacer una comparación de contrapeso entre el informe de auditoría efectuado por la Organización de Estados Americanos OEA, frente al análisis presentado por la Universidad de Salamanca de España, ya que agregó que el último análisis contiene otros elementos que son fundamentales.

“No es una cuestión de pesos y contrapesos es un asunto de un análisis científico a partir de datos estadísticos justos, una pericia a diferencia del trabajo de la Organización de Estados Americanos OEA no es solamente en esta oportunidad, si no en otras que tiene una característica fundamental, ya que se introducen elementos de análisis científicos para certificar algunas cosas que están discutiéndose en el ámbito jurídico”, puntualizó Mendoza.

El representante aclaró que desde su punto de vista el informe presentado por la Universidad de Salamanca sería coherente ya que demostraría la existencia de deficiencias e incidentes en el proceso electoral del 2019, pero que ese hecho no significa que hubo riesgos que afecten los resultados.

Por su parte la senadora por Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos, afirmo que este análisis está manipulado y parcializado ya que se debe partir de hechos concretos.

Cargando...

“Número uno es que de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia un informe hecho no por la Universidad de Salamanca sino por la fundación de la Universidad de Salamanca, nosotros hemos solicitado una nota aclaratoria a la Universidad ellos nos informan que ellos no tienen nada que ver, que ellos no han hecho el informe, que este informe lo hace un instituto que es parte de su fundación", declaró Barrientos.

Como segundo punto la senadora aclaró que ya existe una auditoria vinculante efectuada por un organismo internacional, que tomo en cuenta todos los aspectos destacados incluyendo las denuncias hechas por la oposición.